Christel Geerts, schepen van Ruimtelijke Ordening in Sint-Niklaas, is verbaasd over het protest. Ze spreekt over een politiek breed gedragen dossier waaraan de voorbije tien jaar hard gewerkt is. Dat Abllo het onder meer over de mobiliteit heeft als reden om het ziekenhuis in het centrum van de stad te houden, daar kan de schepen zich absoluut niet in vinden.