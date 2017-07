Afbraak noodtribune E. Aalst vandaag van start. Raakt alles op tijd klaar?

En we blijven nog even in Haaltert, want de gemeente dient bezwaar in tegen de leemontginning in Ter Duyst in Ninove. Dat is vlakbij de Haaltertse deelgemeente Denderhoutem. In dat gebied zal leem ontgonnen worden, en later komt er een stadsbos. Maar de vrachtwagens die de grond af- en aanvoeren moeten daarvoor wel door de dorpskern van Denderhoutem om zo naar de expresweg N45 te rijden. Het zou gaan om 26 extra vrachtwagens per dag en dat 20 jaar lang. En dat ziet Haaltert dus niet zitten. In Ninove loopt er momenteel een openbaar onderzoek, en dus zal Haaltert een bezwaar indienen.