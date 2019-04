In Aalst is vanmorgen op het nippertje een drama vermeden. In een appartementsgebouw in de Welvaartstraat is er deze ochtend op de tweede verdieping brand ontstaan. In het appartement waar de brand begon waren drie jonge kinderen alleen thuis. Hun leeftijden: 2, 4 en 12 jaar oud. De moeder was uit werken, en verder was er niemand. Gelukkig zag een voorbijganger rook uit het appartement komen waardoor de kinderen tijdig geëvacueerd konden worden. De burgemeester is niet te spreken over het voorval.