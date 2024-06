Afbraak Den Dok in Geraardsbergen begonnen, ondanks verzet van actiecomité: "Totaal ondemocratisch"

Het hoogseizoen van de nieuwe maatjes is nog niet aangebroken. Dat zijn vettige haringvissen, vaak geserveerd met ajuin. Normaal gezien verkopen vishandelaars nu, midden juni, de nieuwe maatjes al volop. De vraag ernaar is ook groot, maar het aanbod is er gewoonweg nog niet. 19 juni zouden de eerste nieuwe maatjes er moeten zijn. De liefhebbers staan al te popelen. Want de maatjes die je nu ziet, zijn nog van vorig jaar. Later meer hierover in het TV Oost Nieuws.