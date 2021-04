In Beveren wil de gemeente een oude hoeve uit 1662 behouden. Deze boerenwoning in de Puiput in deelgemeente Melsele staat op de lijst van waardevol erfgoed, maar is sinds kort te koop. De hoeve staat op een perceel van meer dan 7.000 vierkante meter, waardoor er heel wat interesse is. Omdat sommigen het pand willen afbreken, wil de gemeente nu een duidelijk signaal geven aan de potentiële kopers. De hoeve mag absoluut niet worden afgebroken.