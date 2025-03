Advocatenorde vraagt sluiting van oude gevangenis in Dendermonde

De cipiers krijgen alvast gelijk van de advocaten. Alle stafhouders van de Vlaamse balies zijn eind vorig jaar op bezoek geweest in verschillende gevangenissen. Daar zagen ze heel wat problemen. Overbevolking en vooral verouderde infrastructuur. Dat was zeker zo in de oude gevangenis van Dendermonde. Die moet eigenlijk meteen dicht, zeggen de advocaten. De leefomstandigheden zijn er zo dramatisch dat er van zorg geen sprake meer is. Maak er een museum van is hun boodschap, want een gevangenis kan je dit niet meer noemen.