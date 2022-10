In Sint-Gillis-Waas houdt het gerecht zo meteen een reconstructie om antwoorden te krijgen over de dood van Dean Verberckmoes (4). De reconstructie moet duidelijkheid brengen over de precieze omstandigheden waarin de kleuter om het leven kwam. Het levenloze lichaampje van Dean werd op 17 januari aangetroffen op het Nederlandse werkeiland Neeltje Jans. De dagen voordien logeerde Dean bij Dave De Kock en zijn vriendin Romy W. op haar appartement in het centrum van Sint-Gillis-Waas. Het is ook daar dat de reconstructie vandaag plaatsvindt. Hoe kwam de kleine Dean precies om het leven? Viel hij van de trap? Of is zijn trieste dood het gevolg van zware mishandelingen? Dave De Kock zelf blijft bij zijn verklaring dat Dean om het leven kwam door een spijtige val van de trap in de hal van het appartement waar hij samen met Romy woonde. De reconstructie van vandaag is hoe dan ook cruciaal om te achterhalen wat er exact gebeurd is in het appartement en waarom. Bij de wedersamenstelling zal eerst De Kock zijn versie van de feiten geven, nadien is zijn vriendin aan de beurt. Later zullen ze met elkaar geconfronteerd worden zodat speurders hen ook kunnen wijzen op eventuele hiaten of tegenstrijdigheden in hun verhaal. De moeder en grootmoeder van Dean zullen de reconstructie kunnen bijwonen op een scherm. De verdachten zullen elk worden bijgestaan door hun advocaat.(Het Nieuwsblad / Beelden: TV Oost)