Advocate gelooft in slaagkansen handelaars: "Uitspraak kan gevolgen hebben voor alle sectoren"

Het kan wel nog weken of maanden duren vooraleer er een uitspraak is in deze zaak. Maar de advocate die belast is met de zaak gelooft in de slaagkansen. Ze baseert zich op twee principes. Enerzijds is er het zogenaamde evenredigheidsbeginsel. Dat beginsel zegt dat de genomen sanctie gelijk moet zijn voor iedereen. Het is moeilijk te verantwoorden dat sommige sectoren volledig dichtgaan en andere mogen openblijven. En anderzijds vindt de advocate ook dat het recht op handel geschonden is. Eind deze week of begin volgende week zal de advocate de verzoekschriften indienen. Mochten de klagers gelijk krijgen dan kan deze beslissing ook gevolgen hebben voor andere sectoren.