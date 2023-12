Advocaat ouders aangerand meisje (3) in Waasland Shopping dient klacht in: “Mijn cliënten vrezen voor het psychisch welzijn van hun dochter”

De ouders van het 3-jarig meisje dat in Waasland Shopping in Sint-Niklaas vorige week werd aangerand door een Poolse vrouw, dienen klacht in. De vrouw die het kind betastte, heeft mogelijks psychische problemen, dat vertellen de advocaten van beide partijen. Maar de ouders hebben vooral schrik voor de psychische toestand van hun dochter. Ook willen ze rechtzetten, vertelt hun advocaat Len Augustyns ons, dat het de papa is die meteen naar zijn dochter is gegaan bij het horen van een kreet en hij haar heeft bevrijd uit de armen van de vrouw. Vanavond meer hierover in TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.