Advocaat Jef Vermassen beweert dat onderzoeksrechter Bende van Nijvel hem uit de weg wou ruimen: "Ik zou zogezegd uit wanhoop zelfmoord plegen"

"Het is een gruwelijke veronderstelling, maar een van de onderzoeksrechters in de zaak van de Bende Van Nijvel was van plan om mij uit de weg te ruimen", dat zegt Jef Vermassen. Volgens de advocaat hebben ze hem jaren geleden tijdens het onderzoek in de val proberen lokken, omdat hij te dicht bij de waarheid kwam. Op de jaarlijkste herdenking deed hij z'n complottheorie uit de doeken. Vermassen is al jarenlang de advocaat van Bende-overlever David Van de Steen. De uitspraak valt moeilijk te verifiëren, maar is natuurlijk opmerkelijk.