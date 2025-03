Advocaat bestuurder dodelijk ongeval na vrijlating: "Hij kan zich niet veel herinneren, tranen in de ogen toen hij hoorde wat er gebeurd was"

De chauffeur die betrokken was bij het dodelijk ongeval in Temse, is vrijgelaten onder voorwaarden. Bij het ongeval van donderdagnacht kwamen vier mensen om het leven. Twee vrouwen en twee jonge kinderen. De bestuurder werd na het ongeval overgebracht naar het ziekenhuis, in levensgevaar. Zijn toestand is stabieler geworden, waardoor hij intussen verhoord is. Volgens zijn advocaat herinnert hij zich niets meer van het ongeval. Of de chauffeur onder invloed was, is voorlopig onduidelijk.