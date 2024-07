Met z'n getuigenis hoopt Christophe Dutilleux vooral dat zo'n gruwelijke gebeurtenissen in de toekomst vermeden kunnen worden. Dat dit geen zinloze moord is geweest, maar een die wel degelijk iets kan veranderen. Een trackingsysteem om de dader te volgen, of een psycholoog betrekken bij het verhoor zijn mogelijke oplossingen. Dat zegt ook Anthony Mallego, de advocaat van de nabestaande.