Advocaat 16-jarige betrokkene dodelijke steekpartij: "Mijn cliënt en zijn familie voelen zich niet meer veilig en zijn bang voor vergelding"

De federale gerechtelijke politie van Oost-Vlaanderen heeft twee autodieven opgepakt. Ze worden ervan verdacht gestolen auto's te verschepen vanuit Laarne naar Afrika. De bende stal de auto's in Nederland en bracht ze onder in een loods in Laarne. Ze werden in een zeecontainer gereden die via de haven van Antwerpen naar Afrika werd verscheept. Afgelopen maandag hielden speurders huiszoekingen in Gent en Laarne. Daarbij werden twee verdachten opgepakt. Een Belg van 48 is aangehouden.