En zo gaan we richting sport. Spelers en supporters van Lokeren-Temse hebben dit weekend voor het eerst kennis gemaakt. Na jaren van kommer en kwel hopen de supporters in de eerste plaats opnieuw wat plezier te kunnen beleven op Daknam. En zoals dat in de sport gaat, hangt dat in de eerste plaats af van de resultaten. En ook al is dat vanaf nu dan op een lager niveau. Het enthousiasme rond de nieuwe fusieploeg is alvast groot.