Adrienne uit Lokeren blaast 100 kaarsjes uit: "Een pintje voor het slapengaan, dat is mijn geheim"

In Lokeren mocht de kranige Adrienne vandaag 100 kaarsjes uitblazen. Met een speciaal geschreven liedje bezorgden familie, vrienden en medebewoners Adrienne een gelukkige verjaardag. De vrouw verblijft in woonzorgcentrum Hof Ter Clipsen. Ze is nog in zeer goede gezondheid, en volgde zelfs tot enkele jaren terug nog computerles. Vandaag volgde er een gezellig feestje, iets waar ze naar eigen zeggen heel goed in is.