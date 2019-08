Adnan Custovic: "Een trainer die 1 op 12 pakt voelt altijd druk"

Adnan Custovic, trainer van Waasland-Beveren, start zaterdag tegen Cercle Brugge met het mes op de keel. Custovic pakte in z'n eerste vier wedstrijden amper één punt op twaalf. In verschillende media verscheen deze week al dat zijn dagen daarmee geteld zijn op de Freethiel. Maar zaterdag zit hij dus nog altijd gewoon op de bank tegen Cercle Brugge, en dat in een echt degradatieduel. Want Waasland-Beveren staat voorlaatste, Cercle Brugge laatste.