Goed nieuws voor wie een huis wil kopen. Want het afgelopen jaar zijn de huisprijzen met bijna 2% gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van ERA en de Universiteit Antwerpen. Het is voor het eerst sinds tien jaar dat de huizenprijzen dalen. Oost-Vlaanderen blijft de derde duurste Vlaamse provincie. Wonen in Aalst of Sint-Niklaas is wel tot 30 goedkoper in vergelijking met eenzelfde soort huis in Antwerpen.