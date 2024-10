Actievoerders 'Ride The Tide' keren zich tegen plannen nieuwe Scheldebrug Wetteren: "Een voorbeeld van hoe het niet moet"

In Wetteren zijn tientallen fietsers gisteren samengekomen om zich tegen de plannen voor de nieuwe Scheldebrug te keren. Deze fietsers rijden vier dagen lang door Vlaanderen, voor Ride The Tide. Ze fietsen langs de toekomstige overstromingslijn, zoals die er over enkele decennia zou kunnen uitzien. Maar gisterenochtend hielden ze even halt langs het pompgemaal in Wetteren-ten-Ede. Op die plek willen de gemeente en de provincie een nieuwe brug bouwen, het zogenaamde buitenscenario. Natuurpunt en actiecomité Brugverzet Wetteren vrezen dat een brug tussen twee waardevolle natuurgebieden nefast is voor de leefbaarheid en de ruimtelijke ordening. Het actiecomité krijgt daarbij dus de steun van de fietsers van Climate Express.