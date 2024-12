Actiegroep 'België Kan Het' protesteert tegen zwarte piet aan circustent Sint in de Piste, organisatie pareert: "Wij krijgen nooit klachten"

Zoals aangekondigd heeft de actiegroep 'België Kan Het' stil protest gehouden op de laatste dag van het Sinterklaasspektakel Sint In De Piste, in Sint-Niklaas. Het protest was rustig, er daagden ook maar drie actievoerders op bij de namiddagvoorstelling om twee uur. Met spandoeken en slogans maken ze hun standpunt duidelijk: zwarte piet is racisme. De actievoerders vinden dus dat de zwarte pieten bij Sint In De Piste té zwart zijn. Ze vragen aan de organisatoren om de pieten te vervangen door roetpieten.