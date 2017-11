Actiecomité tegen asbeststort schrijft minister Geens aan

30 Aalsterse carnavalisten moeten samen meer dan 720.000 euro ophoesten. Omgerekend komt dat neer op meer dan 24.000 euro per per persoon. Carnavalsgroep 'Geloeif Me Goed' is in 2013 aansprakelijk gesteld voor een brand van 13 jaar geleden. Hun praalwagen vatte na de stoet vuur, de loods waar die instond ging in de vlammen op. Ook omliggende bedrijven hadden schade. Schuldeiser AXA liet de carnavalisten nu per brief weten dat ze allen zwaar moeten opdraaien voor wat toen gebeurde. Een zware pil om slikken. Donderdag komende leden van de groep samen om te zien wat ze gaan doen.