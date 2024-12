Actiecomité gaat opnieuw in beroep tegen vergunning Health & Care Valley in Aalst

In Aalst loopt de ontwikkeling van het bedrijventerrein op de Siesegemkouter nog maar eens vertraging op. Het actiecomité dat zich al jaren verzet tegen de plannen rond de Health & Care Valley is opnieuw naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen gestapt. Eind oktober haalde de stad nog een vergunning binnen, maar nu is het dus bang afwachten. De stad wil hoe dan ook doorgaan met de realisatie, want de ontwikkeling is nodig voor de Denderstreek, klinkt het.