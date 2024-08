Actiecomité Brugverzet Wetteren in beroep tegen gemeenteraadsbeslissing

In Wetteren heeft het actiecomité Brugverzet beroep ingediend bij de voorzitter en de leden van de Wetterse gemeenteraad. De actiegroep verzet zich tegen het zogenoemde 'buitenscenario' voor de nieuwe brug over de Schelde in Wetteren. In dat scenario komt de brug buiten het centrum van de gemeente te liggen, op een andere plaats dus dan waar de huidige brug gelegen is. Zowel de gemeente en de provincie, als het Agentschap Wegen en Verkeer en de Vlaamse Waterweg hebben hun voorkeur al uitgespoken voor dit buitenscenario. Met deze dringende vraag wil het actiecomité brugverzet de gemeenteraadsleden nu vragen om die voorkeur te herzien. De negatieve impact ervan op zowel natuur, mobiliteit, leefbaarheid en ruimtelijk ordening is te groot, zeggen de actievoerders.