Gezondheid Actiecomité Asbeststort Dicht: "Iedereen schuift eindbeslissing over sluiting van zich af"

En nog in Sint-Niklaas blijft er ongerustheid bestaan over het asbeststort bij SVK. Het stort is nu tijdelijk gesloten, maar actiecomité Asbeststort Moet Dicht vreest dat het weer zal opengaan. Maar iedereen lijkt de hete aardappel door te schuiven als het over een definitieve sluiting gaat. De stad wil het sluiten, maar kan niet. En de Vlaamse overheid zegt dat de provincie eerst aan zet is. Maar volgens het actiecomité laat de provincie nu ook weten niet bevoegd te zijn. Als er niets gebeurt voor het einde van dit jaar, kan het stort in principe weer opengaan.