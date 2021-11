Actie van politie en Parket in woning in Haaltert: 1 man gearresteerd

De ontgoocheling bij de Oost-Vlaamse jongeren is groot nu ze tot het einde van het jaar geen fuiven meer mogen organiseren. Provinciegouverneur Carina Van Cauter verbiedt alle fuiven van verenigingen om zo de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Het is niet alleen opnieuw een dreun voor het mentaal welzijn van de jongeren, ook voor de kas van de vele verenigingen is het een financiële klap. De scouts van Sint-Martinus in Beveren kunnen er over meepraten. Zij zien hun fuif van dit weekend in het water vallen.