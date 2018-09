Actie rond verkeersveilig gedrag in schoolomgevingen in Aalst

Op de rotonde van de N70 en de Parklaan in Sint-Niklaas gebeurde er gisteren in de late namiddag opnieuw een ongeval met een fietser. Dat is al de tweede dag op rij. Deze keer werd een kindje van 8 aangereden, gelukkig raakte het kindje slechts lichtgewond. De fiets zat klem onder een wagen. Een andere auto was gestopt op de jonge fietser over te laten steken, maar de chauffeur op het tweede rijvak, had dat niet gemerkt. Maandag raakte ook al een vrouw van 67 levensgevaarlijk gewond, toen ze hier op de fiets werd aangereden door een vrachtwagen. In ons nieuws van gisteren pleitte de Fietsersbond ervoor om de voorrangsregeling om te draaien. Nu moeten fietsers er voorrang geven aan auto's, maar dat leidt soms tot verwarring en gevaarlijke situaties.