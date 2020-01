Acteur en regisseur Warther Vander Sarren is overleden. Hij is onder meer bekend voor zijn rol als champetter in de Paradijsvogels op de toenmalige BRT, en voor zijn televisiewerk, onder meer als panellid in het VTM-programma 'Wie ben ik?'. Vander Sarren leidde ook een tijdlang Kanaal 3, zoals TV Oost vroeger heette. Vander Sarren overleed na een slepende ziekte. Hij is 78 geworden.