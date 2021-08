In Aalst is dit weekend cultuurfestival Cirk! van start gegaan. Op verschillende plekken in de stad treden er negen dagen lang circusacts op. De aftrap werd gisteren gegeven op de Pupillensite. In tegenstelling tot andere jaren, is het merendeel van de optredens betalend. Maar dat houdt de mensen niet tegen. Verschillende acts zijn al volledig uitverkocht.