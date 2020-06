Achttiende keer dat auto in huisgevel rijdt in Gijzegem

De oude Scheldebrug in Temse is sinds vandaag opnieuw open voor het verkeer. De tweede fase van de werken is succesvol afgerond. In die fase zijn zowel het wegdek als het voetpad onder handen genomen. Begin deze week is ook de derde en laatste fase van de werken aan de oude Scheldebrug ingezet. Dat zijn de werken aan de fietspaden, maar die brengen geen verkeershinder met zich mee. Vanaf vandaag mogen er dus weer auto's over de oude brug rijden, en vanaf morgennamiddag, 5 uur, zal ook de nieuwe brug opnieuw open gaan voor alle verkeer.