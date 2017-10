Achtste flitsmarathon is de grootste tot nu toe

Pendelaars in Antwerpen en in Gent kunnen voortaan gebruikmaken van de City Pass, dat is een combinatie van een netabonnement van De Lijn en een stadsabonnement van de NMBS. Met de City Pass kunnen de gebruikers onbeperkt gebruikmaken van trein, tram en bus, binnen de stedelijke agglomeratie. In Antwerpen zijn dat alle bussen, trams en treinen tussen 13 stations, waaronder ook dat van Zwijndrecht. In Gent zijn het alle bussen, trams en treinen tussen 7 stations in en rond de stad, tot in Merelbeke bijvoorbeeld. De vervoersmaatschappijen willen met dit eengemaakte abonnement opnieuw zoveel mogelijk pendelaars ervan overtuigen om de auto aan de kant te laten.