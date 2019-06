Acht Wase gemeenten ondertekenen vernieuwd charter ''Gezonde Gemeente''

Verschillende inwoners van Hamme kregen gisteren een vreemde brief van de gemeente in hun bus. In de brief wordt opgeroepen om morgen tussen 13u en 17u binnen te blijven en de omgeving van Zaal De Reiger in Kastel te vermijden. Daar vindt morgen een boekvoorstelling plaats van de VMO, de extreem-rechtse Vlaamse Militanten Orde of Organisatie die in de jaren tachtig is veroordeeld en opgeheven. Maar de brief is vals, zegt de gemeente.