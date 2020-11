Nieuws Acht restaurants in de streek met 15 of meer op 20 bij Gault-Millau

In de nieuwe culinaire gids van Gault&Millau hebben maar liefst 8 streekzaken een 15 op 20 of meer gekregen. Het gaat onder meer om het Kasteel van Laarne en De Bakermat in Ninove. Maar hoe gaan die zaken om met het coronavirus? En wanneer denken ze opnieuw open te kunnen gaan? We gingen het eens vragen in 't Korennaer in Nieuwkerken-Waas, met 16 op 20 de topzaak uit onze streek.