In woonzorgcentrum Molenkouter in Wichelen is de situatie nog altijd heel precair. Het rusthuis kreeg vorige week al te kampen met een eerste vlaag van besmettingen. Daardoor vielen er al 3 overlijdens te betreuren. Maar nu verdubbelt het aantal besmettingen. Het aantal besmettingen bij de bewoners stijgt van 8 naar 16. Dat komt omdat iedereen met symptomen nu ook getest is. 14 bewoners verblijven in een speciale unit in Molenkouter. Nog eens twee andere mensen liggen in het ziekenhuis. En ook twee personeelsleden zijn intussen besmet met COVID-19. Daarom komen er nog eens extra maatregelen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid volgt de situatie op en steunt het rusthuis in haar aanpak.