Ja en het Overlegcomité komt morgenochtend vervroegd bijeen om zich te buigen over de coronasituatie. Naar verluidt legt de expertengroep GEMS daarbij verregaande verstrengingen op tafel. Een van de voorstellen is om de basisscholen voor 10 dagen te sluiten, omdat er een groot probleem is met de viruscirculatie in de scholen. De middelbare scholen zouden moeten overschakelen op geheel of gedeeltelijk afstandsonderwijs tot aan de examenperiode. De horeca zou om 8 uur 's avonds moeten sluiten en alle evenementen met meer dan 200 mensen, binnen én buiten, zouden moeten worden afgelast. Indoor sporten zou enkel nog voor professionelen kunnen. Voetbalwedstrijden zouden moeten doorgaan zonder publiek. En het laatste maar niet het minste voorstel: de contactbubbel komt mogelijk toch terug: privé-bijeenkomsten zouden moeten beperkt blijven tot vijf personen, en best altijd dezelfde vijf.