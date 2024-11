In de Sint-Jacobuskerk in Haasdonk brengt dit weekend het Beverse koor Acantus de opera 'Dido and Aeneas', een stuk uit de zeventiende eeuw van componist Henry Purcell. De uitvoering belooft een spektakel te worden. Zo wordt de muziek verzorgd door het orkest 'ensemble a' en zal het verhaal mee verteld worden door vijf solisten en komen er dansers in aangepaste klederdracht.