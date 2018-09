Academie Temse start uniek beeldverhaalatelier in stripgemeente

In de Academie van Temse kunnen jongeren tussen 12 en 18 vanaf nu ook een opleiding beeldverhaal volgen. Twee keer per week leren ze dan van striptekenaar Anton van Steelandt hoe ze zelf een strip kunnen tekenen. De gemeente Temse investeerde de voorbije jaren fors in de academie. En dankzij het nieuwe decreet Deeltijds Kunstonderwijs kan die nu ook de opleiding beeldverhaal aanbieden. Dat is vrij uniek maar het past perfect in het plaatje van Temse als stripgemeente.