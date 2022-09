Academie palmt Wetteren in met 150 kunstwerken

Het anders zo rustige en verlaten polderdorp Doel heeft dit weekend niet minder dan vijfduizend festivalgangers over de vloer gekregen. Want in de Beverse deelgemeente vond de eerste editie van Doel Festival plaats. Niet onder de meest ideale omstandigheden, want de weergoden waren het festival niet goed gezind. Maar toch dat hield de festivalgangers niet tegen. Integendeel, een feestje bouwen in een dorp dat tot voor kort nog met de sloop was bedreigd, dat is toch een apart decor.