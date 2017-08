Abonnementenverkoop Waasland-Beveren al met een derde gestegen

Thomas De Gendt heeft het 19de derny-criterium van Antwerpen gewonnen. Hij haalde het voor Serge Pauwels en Oliver Naesen. Het regende in Antwerpen en dus lagen de kasseien aan Het Eilandje er gevaarlijk glad bij. Toch hield dat de renners niet tegen om in de finalreeks in de aanval te trekken. En uiteindelijk was Thomas De Gendt dus de beste. zijn zoontje Timo was erbij om de overwinning van zijn papa mee te vieren.