De politie Waasland-Noord heeft een man opgepakt die verdacht wordt van exhibitionisme in het centrum van Stekene. Begin deze week meldde een vrouw dat er, in een steeg in de Dorpstraat, een man zijn geslachtsdelen had ontbloot en ze aan haar had getoond. De politie was daarop een onderzoek gestart en met behulp van camerabeelden uit de buurt, kon ze de verdachte identificeren. Het gaat om een 40-jarige man uit La Louvière. Hij is door de politie opgepakt en verhoord. De man had nog een openstaand bevel tot gevangenneming openstaan voor andere feiten en werd naar de gevangenis gebracht. Het parket volgt het dossier nu verder op.