Net tijdens de drukke eindejaarsperiode hebben de vakbonden de ingang geblokkeerd van de Lidlvestiging in de Lamstraat in Sint-Niklaas. Over heel het land staakt het personeel omwille van een te hoge werkdruk. Het overgrote deel van de Lidl-winkels blijft wel open door een massale inzet van jobstudenten. Maar in Sint-Niklaas is dat dus niet het geval. Daar legt het personeel ook het werk neer na het ontslag van een werknemer die al negen jaar in dienst was. Later meer hierover in het TV Oost Nieuws of via www.tvoost.be.