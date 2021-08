Aardbeien uit Haasdonk brengen gin uit Zele op smaak

Het winkelcentrum Waasland Shopping in Sint-Niklaas ziet na anderhalf jaar de bezoekerscijfers eindelijk weer in de goede richting evolueren. Tijdens de coronacrisis zijn er in sommige periodes 60 procent minder bezoekers over de vloer gekomen dan in dezelfde periode in 2019. Rampzalig, zeggen ze zelf, maar dankzij de versoepelingen van 27 juni krijgen de handelaars weer wat meer ademruimte. Vandaag beginnen ook de solden en dat zorgt ervoor dat het weer gezellig druk is in het koopcentrum.