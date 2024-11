Aanwinst Lennart Mertens traint tweede keer mee bij SK Beveren: "Ik wil een gids zijn voor de jonge spitsen"

Naar het voetbal, u zag het gisteren al in ons nieuws. SK Beveren heeft met Lennart Mertens een nieuwe spits aangetrokken. De Zottegemnaar komt over van Deinze, waar ze in zware financiële problemen zitten en een faillissement nakend is. Mertens koos daarom om zijn contract te ontbinden. Bij SK Beveren moet de aanvaller ervaring bijbrengen aan de jonge spitsen en voor de nodige goals zorgen.