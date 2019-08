Waasland-Beveren heeft vanmorgen de opvolger voorgesteld van trainer Adnan Custovic, die maandag ontslagen werd. Arnauld Mercier moet geel blauw uit de gevarenzone helpen. De Fransman van 47 was sinds begin dit jaar technisch directeur bij amateurclub Seraing en was vroeger trainer van onder meer Roeselare. Z'n opdracht op de Freethiel is klaar en duidelijk, Waasland-Beveren in eerste klasse houden.