Aantal ziekenhuisopnames stijgt minder snel

Sinds de start van de pandemie raakten in ons land intussen al bijna 877.000 mensen besmet. In totaal zijn er bijna 23.000 mensen aan overleden. Op dit moment is het aantal ziekenhuisopnames ook nog altijd aan het stijgen, maar minder snel dan een week geleden. In de ziekenhuizen in onze streek zijn er nu in totaal 189 patiënten opgenomen op de covid-afdelingen, dat zijn er 6 meer dan gisteren. Ook op de afdeling Intensieve Zorg stijgt het totale aantal patiënten met 6, tot 51. In het AZ Nikolaas is de stijging het grootst, daar zijn nu 7 bedden meer ingenomen dan gisteren. Ook in Aalst is er nog altijd een stijging. De druk neemt ook nog toe op alle afdelingen Intensieve Zorg van de betrokken ziekenhuizen.