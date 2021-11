Aantal ziekenhuisopnames stijgt enorm, vrees voor uitgestelde zorg neemt toe

Ja, en als we de opnamecijfers in onze ziekenhuizen erbij halen, dan ogen die vandaag ronduit dramatisch. Sinds vrijdag zijn er in totaal maar liefst 45 patiënten bijgekomen op de corona-afdelingen. De grootste stijging is er in Aalst. Daar zijn in het OLV en in het ASZ samen 17 patiënten bijgekomen. In totaal zijn daar nu 94 bedden ingenomen op de corona-afdeling. 17 patiënten liggen op intensieve. Ook dat is een stijging met 4. Ook in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde is de toename van coronapatiënten bijzonder groot. Er komen 15 mensen bij in vergelijking met de situatie vrijdag. Op Intensieve Zorg worden er nu al 35 bedden ingenomen tegenover 25 voor het weekend.