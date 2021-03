Kent u die ziekte lymfoedeem? De kans is groot dat die naam geen belletje doet rinkelen, maar toch lijden heel wat streekgenoten aan die aandoening. Als je lymfoedeem hebt, wordt je lichaamsvocht niet goed afgedreven en krijg je zwellingen. Vaak in de arm of het been. De meeste mensen krijgen het na bijvoorbeeld een behandeling tegen bortstkanker of baarmoederhalskanker. Karine Tollenaere uit Lokeren kreeg lymfoedeem na haar behandeling tegen borstkanker. Zij wil dat er meer over de ziekte gesproken wordt.