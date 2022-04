Aantal ziekenhuisopnames op de COVID-afdelingen blijft dalen

Na de opflakkering van het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met een coronabesmetting gisteren, zien we vandaag opnieuw een daling. Er zijn nu in totaal 279 patiënten opgenomen op de covid-afdelingen van de verschillende ziekenhuizen in onze streek. Dat zijn er 31 minder dan gisteren, en ook 11 minder dan een week geleden. De dalingen zijn in zowat alle ziekenhuizen even sterk, met uitschieters in Aalst, en in het Vitaz in Sint-Niklaas en Lokeren. Een lichte stijging van de druk is er dan weer wel op de afdelingen Intensieve Zorg. In totaal zijn daar nu 10 patiënten opgenomen. Dat is er 1 meer dan gisteren, en 4 meer dan een week geleden.