Aantal ziekenhuisopnames op COVID-afdelingen daalt verder

De coronacijfers vormen geen bedreiging voor de festivalzomer maar ze willen voorlopig wel niet echt mee. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames is de voorbije week opnieuw licht gestegen. In totaal liggen er momenteel 2.010 mensen met het coronavirus in de Belgische ziekenhuizen. 172 van hen liggen in de ziekenhuizen in onze streek. Dat zijn er 7 meer dan gisteren, maar ook 27 meer dan een week geleden. Toen lagen er in totaal 145 patiënten op de COVID-afdelingen. De stijging is het grootste in de Aalsterse ziekenhuizen en in het Vitaz in Sint-Niklaas en Lokeren. In Aalst zijn er nu 79 patiënten met corona opgenomen. Dat zijn er 15 meer dan gisteren en 31 meer dan een week geleden. In het AZ Sint-Blasius in Dendermonde en in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem zien ze het aantal patiënten met COVID dan weer dalen op dagbasis. Op weekbasis is daar nu sprake van een status quo.