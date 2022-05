Aantal ziekenhuisopnames met corona zakt in onze streek onder de 200

Het aantal opnames van patiënten met covid in de ziekenhuizen in onze streek heeft het voorbije weekend opnieuw een lichte opstoot gekregen. Er liggen nu opnieuw 8 patiënten meer op de verschillende covid-afdelingen, 214 in totaal. Maar, dat zijn er toch ook nog altijd 55 minder dan een week geleden. De grootste toename is er in de Aalsterse ziekenhuizen en in het AZ Sint-Blasius in Dendermonde. Ook in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem is er een lichte opflakkering. Het Vitaz in Sint-Niklaas en Lokeren vormt vandaag de uitzondering. Daar hebben ze het aantal patiënten op de covid-afdeling het voorbije weekend zien dalen, met 14, van 62 naar 48.