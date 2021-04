Gezondheid Aantal ziekenhuisopnames met 7 procent gedaald

De voorbije week zijn er elke dag gemiddeld 250 mensen met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een daling met 7 procent in vergelijking met een week geleden. Momenteel liggen er wel nog altijd iets meer dan 3.000 mensen met COVID in het ziekenhuis. 182 van hen zijn opgenomen in de ziekenhuizen in onze streek. Dat zijn 2 patiënten minder dan vrijdag. De grootste daling zien we in het AZ Sint-Elisabeth in Zottegem. Ook in het AZ Nikolaas gaat het aantal patiënten op de COVID-afdeling achteruit. In het AZ Sint-Blasius is er dan weer opnieuw een lichte toename. Op de afdelingen Intensieve Zorg is het enkel in de Aalsterse ziekenhuizen dat er een daling is van het aantal bezette bedden op de corona-afdeling. In de andere ziekenhuizen is er overal een toename met telkens 1 patiënt.