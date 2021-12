In Sint-Niklaas hebben ze vrijdag dus een derde COVID-afdeling geopend. De cijfers zijn daar dan ook niet goed. Want het afgelopen weekend zijn er in het AZ Nikolaas 10 coronapatiënten bijgekomen. Daar worden nu 63 mensen met COVID verzorgd. In Zottegem liggen er dan weer 10 patiënten minder op de COVID-afdelingen. En daardoor blijven de cijfers min of meer in evenwicht. De druk neemt lichtjes toe. Ook op de diensten Intensieve Zorg. In alle regionale ziekenhuizen samen liggen daar nu 46 mensen met COVID.